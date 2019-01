Aldel neemt tweede productiehal (weer) in gebruik

Aluminiumproducent Aldel in Delfzijl noemt het zelf een 'historisch moment': de ingebruikname van de tweede productiehal. Sinds het faillissement in 2013 werd die hal niet meer gebruikt.

44 ovens

Vanaf maandag wordt in die hal weer aluinaarde omgesmolten tot aluminium. Om te beginnen worden er 44 ovens opgestookt. Samen met de ovens in de andere electrolysehal zijn er dan 228 in gebruik. Het is de bedoeling dat uiterlijk eind dit jaar alle 304 exemplaren weer opgestookt zijn.

Ovens draaien volop bij Aldel (Foto: ProNews)



Klesch

Aldel ging in 2013 failliet. Onder leiding van de nieuwe eigenaar Klesch werd een (beperkte) doorstart gemaakt, maar in oktober 2017 was het weer mis: Aldel ging opnieuw bankroet. Als oorzaak werd genoemd dat Klesch te weinig wilde investeren in het bedrijf.

Investeringen

De failliete boedel werd overgenomen door het Amerikaanse York Capital, dat vanaf november van dat jaar 20 á 30 miljoen euro wilde gaan investeren in de aluminiumproductie. Mede door de hogere prijzen die betaald worden voor aluminium zijn de vooruitzichten nu goed voor de fabriek in Delfzijl.

Meer personeel

BIj Aldel, dat officieel Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie heet, werken op dit moment 270 mensen in vaste dienst Daarnaast worden er nog eens 230 op tijdelijke basis ingehuurd. Als alle ovens straks draaien zullen er meer dan 300 mensen in vaste dienst werken, zo is de verwachting.

