ASTRON krijgt miljoenen voor grootste radiotelescoop ter wereld

Ruimteonderzoeksinstituut ASTRON in Groningen en Dwingeloo krijgt dertig miljoen euro van het Rijk om mee te kunnen doen aan de bouw van de grootste radiotelescoop ter wereld, de Square Kilometre Array (SKA).

Met het bedrag koopt Nederland zich in het internationale project - waaraan elf landen meedoen - in. Ook hoopt het Rijk het voor elkaar te krijgen dat het Europese datacentrum voor SKA zich in ons land vestigt.

De grootste en gevoeligste

SKA wordt de grootste en meest gevoelige radiotelescoop ter wereld, met vele duizenden satellietschotels en antennes in Australië en Zuid-Afrika.

Het ontwerp is gebaseerd op ASTRON's LOFAR-telescoop, waarvan zo'n 20.000 antennes verspreid over heel Noord-Nederland staan.

Net na de oerknal

Met de SKA-telescoop moeten wetenschappers kunnen terugkijken in de tijd tot net na de oerknal. Verwacht wordt dat dit gaat leiden tot grote ontdekkingen over het universum.

De miljoenen voor de supertelescoop komen uit het extra geld dat het kabinet heeft vrijgemaakt voor fundamenteel onderzoek.

Australië

ASTRON leidt het consortium dat de antennestations van SKA in West-Australië ontwikkelt. In Australië komen in totaal 130.000 antennes, verspreid over 512 antennevelden.

Het Gronings-Drentse ruimteonderzoeksinstituut speelt daarnaast een grote rol in twee andere consortia die zich bezighouden met het verwerken van de enorme hoeveelheden data die de antennes produceren. Het netwerk gaat één petabit per seconde genereren. Dat is meer dan drie keer het wereldwijde internetverkeer in 2018, aldus ASTRON.

Eerste resultaten over vijf jaar

De bouw van SKA gaat van start in 2021. De eerste resultaten van het onderzoek worden in 2024 verwacht.

Lees ook:

- Miljoenensubsidie voor Gronings ruimteonderzoek