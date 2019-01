Deel dit artikel:













Werknemers Chemiepark leggen morgenochtend het werk neer Op Chemiepark Delfzijl zijn werknemers ontevreden over hun cao (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Werknemers van bedrijven op het Chemiepark in Delfzijl houden dinsdagochtend een korte werkonderbreking. Dat doen ze uit protest over het uitblijven van een nieuwe cao in de metalektro.

Medewerkers van onder meer Aldel, Niestern Sander en Stork leggen het werk tussen 6.00 en 8.30 uur even neer, aldus vakbond FNV. AOW-leeftijd Tegelijkertijd is er ook een protestactie tegen de stijging van de AOW-leeftijd. Volgens de bond is die 'onhoudbaar' en moet de AOW-leeftijd op 66 jaar worden bevroren. Daaraan doen ook medewerkers van niet-metaalbedrijven op het Chemiepark mee, aldus de FNV. Landelijke actie De actie is een opmaat naar een landelijke pensioenactie op 18 maart, onder het motto 'Een goed pensioen, een kwestie van fatsoen'. Lees ook: - Bemiddeling in cao-conflict metaalsector mislukt