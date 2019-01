Ntab en Bosker van start op wereldbeker in Hamar

Schaatsbond KNSB heeft de Groningers Dai Dai Ntab en Marcel Bosker geselecteerd voor de wereldbekerwedstrijd in het Noorse Hamar, komend weekend.

Sprinter Ntab mag de eerste van twee 500 meters rijden. Bosker komt in actie op zowel de 1500 als de 5000 meter.

Eerdere prestaties

Bosker was eerder al succesvol op de lange afstanden in het wereldbekercircuit. Zo pakte hij brons op de vijf kilometer in Japan en goud op de tien kilometer. Beide afstanden vormen samen het klassement.

B-groep

Ntab liep begin van het seizoen directe plaatsing voor de World Cup-wedstrijden mis, maar wist zich er via de B-groep alsnog tussen te rijden. Hij haalde tot nu toe geen podiumplekken. Zijn beste prestatie was twee keer een vijfde plaats.

