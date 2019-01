Oud-international Jurrie Koolhof (59) overleden

FC Groningen-scout Jurrie Koolhof is op 59-jarige leeftijd overleden. De oud-speler van onder andere SC Veendam en FC Groningen was al enige tijd ziek.

'Verschrikkelijk', is de eerste reactie van algemeen directeur Hans Nijland van FC Groningen. Hij werd maandagmiddag rond een uur of twee ingelicht. 'We wisten dat het heel slecht ging en hebben veel contact met zijn vrouw gehad.'

'Jurrie is een enorm loyale werker voor FC Groningen geweest. Ron Jans en ik waren nog voor de kerst bij hem. Daar zag je dat het heel slecht ging. Dit nieuws is verbijsterend.'

Veendam

Beertster Koolhof debuteerde in 1978 in het geelzwart van SC Veendam. Hij speelde daar twee seizoenen waarin de spits 26 keer scoorde in 61 duels. Na een periode bij Vitesse verkaste hij naar PSV, waar hij zijn gloriejaren kende. Hij speelde 106 keer voor de Eindhovenaren en droeg in deze periode vijf keer het shirt van Oranje.

FC-periode

In het seizoen 1987-1988 stond hij onder contract bij FC Groningen. In 20 wedstrijden scoorde hij 10 keer. In 1994 sloot hij zijn carrière af bij de club waar hij begon: Veendam.

Trainerscarrière

Na zijn actieve carrière was hij als trainer werkzaam bij onder andere De Graafschap en SC Cambuur. Bij FC Groningen was hij sinds 2009 scout.

Hij was betrokken bij de scouting van diverse spelers die via de FC naar een topclub vertrokken, zoals Andreas Granqvist, Dusan Tadic en Filip Kostic.