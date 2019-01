Werkstraf voor betrokkenheid bij inbraak in coffeeshop

Een 25-jarige man uit Utrecht moet een werkstraf van honderd uur uitvoeren voor medeplichtigheid aan een inbraak in een coffeeshop in Groningen.

Naast de werkstraf ligt er voor de man een maand celstraf op de plank, mocht hij de fout ingaan. De uitspraak van de rechtbank is gelijk aan de eis van de officier.

Hennep en geld buitgemaakt

De inbraak in de coffeeshop aan de Noorderstationsstraat vond in januari vorig jaar plaats. Bij de inbraak werd een forse hoeveelheid hennep en bijna 30.000 euro buitgemaakt.

De eigenaresse van de coffeeshop kreeg op die dag twee keer een melding dat het alarm van de shop was afgegaan. Onderzoek wees uit dat er met de deur van de shop was gerommeld en dat een bedieningskastje was vernield.

Herkend op camerabeelden

Op bewakingsbeelden was te zien dat iemand met een pasje de deur opent, waarna twee andere verdachten naar binnen gaan. Gedrieën lopen ze met 'bigbags' vol buit naar een auto en rijden dan weg.

Agenten herkenden de Utrechter verdachte op de beelden. Rond de inbraak verbleef hij veel in Groningen.

Ernstig ziek

De rechtbank hield bij de uitspraak rekening met de persoonlijke omstandigheden van de Utrechter. Hij lijdt aan een ernstige ziekte en probeert zijn leven op de rit te krijgen.

Verdachte spoorloos

De tweede verdachte in de zaak moet zich later dit jaar voor de rechter verantwoorden. De derde verdachte is tot op heden spoorloos, evenals het geld en de hennep.

