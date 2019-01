Tbs-traject 'redt' Marktplaatswitwasser: voorwaardelijke celstraf geëist

Een 26-jarige man uit het Texelse Oudeschild, die tijdelijk verbleef in Hoogezand, moet voor betrokkenheid bij oplichting via Marktplaats een voorwaardelijke celstraf van drie weken krijgen.

Dat eiste het Openbaar Ministerie maandag.

De officier kon niet bewijzen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting en vroeg voor dat feit vrijspraak. 'En dat is naar, want er is wel degelijk opgelicht', zei de officier. Dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen acht hij wél bewezen.

ID-kaart in ruil voor onderdak

Liefst 37 gedupeerden, onder mee uit Groningen, stortten medio 2015 geld op de rekening van de verdachte, maar kregen de bestelde goederen niet geleverd.

De Texelaar zat lange tijd vast vanwege overvallen en stond op straat. Hij kreeg onderdak aangeboden door een man uit Hoogezand. De verdachte moest in ruil voor een dak boven zijn hoofd zijn ID-kaart inleveren.

Witwassen bewezen

De verdachte verklaarde op zitting schulden te hebben bij zijn 'hospita' en had daarom zijn banknummers beschikbaar gesteld. Het geld van de gedupeerden rolde op die bankrekeningen binnen. Zodoende acht de officier witwassen bewezen.

Overvaller tabakszaken Stad

De man heeft een fors strafblad. Hij werd vorig jaar tot achttien maanden cel en tbs met voorwaarden veroordeeld, voor overvallen op twee tabakszaken in Groningen.

De officier wilde, ook gezien het tijdsverloop van deze zaak, het tbs-traject van de man niet doorkruisen met een onvoorwaardelijke celstraf. 'Anders had ik dat zeker gedaan', zei hij.

Mocht de rechtbank meegaan in de eis van de officier, dan kunnen de slachtoffers naar hun schadeclaim van 4.500 euro fluiten.

Zaak Hoogezandster geseponeerd

De zaak tegen de man uit Hoogezand, die de Texelaar onderdak verschafte, werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.