'Er worden wel degelijk boetes uitgedeeld op het wad'

'Er is wel degelijk controle en handhaving in het Waddengebied.' Dat zegt Rijkswaterstaat naar aanleiding van berichten maandag dat er op het wad geen boetes meer worden uitgedeeld bij verstoring van de natuur.

Die verstoring van de natuur door te hard varen zou niet meer te bewijzen zijn door een verandering in de wet.

Volgens senior adviseur Arnold Wijminga van Rijkswaterstaat klopt het dat de bewijslast problemen oplevert, maar is het niet zo dat er niet meer bekeurd wordt.

Gedrag

'Als we iemand zien die in de fout gaat, krijgt hij een boete. We hebben wel geprobeerd om het wat anders aan te pakken om ook de vaartoeristen aan te spreken op hun gedrag, maar dat neemt niet weg dat er ook bekeuringen worden uitgedeeld.'

Eén boot

Er is wel geworsteld met de veranderingen in de wet. Daarom is er ook een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt. 'We willen met politie, gemeenten en andere betrokken instanties één plan trekken. Dat we straks bijvoorbeeld met één boot varen die de controle en handhaving doet'. aldus Wijminga.

