'Koolhof was een schiere vent en niet zo eigenwijs'

Jurrie Koolhof begon zijn voetbalcarrière bij THOS in Beerta. Als jeugdspeler scoorde hij aan de lopende band. 'Het was een 'schiere' vent en niet eigenwijs', zo typeert clubman Jakob Sikkema hem.

Sikkema maakte Koolhof mee als speler van de C en D junioren. 'Er kwamen regelmatig scouts kijken. We vroegen ons langs de lijn wel eens af voor wie. Maar het was al vrij snel duidelijk dat het om Jurrie ging.' vertelt Sikkema.

Zijn broer Johan speelde in hetzelfde team. 'Ze wonnen altijd met grote cijfers. Jurrie maakte dan altijd wel een stuk af zeven doelpunten. De andere helft nam mijn broer voor z'n rekening'

Vertrokken naar SC Veendam

Koolhof vertrok op 16 jarige leeftijd naar SC Veendam. En ook aan de Langeleegte was de aanvaller trefzeker. In het vervolg van z'n loopbaan stond hij ook vaak aan het eind van een aanval.

'Ik moet eigenlijk meteen denken aan het moment waarop Jurrie juichend wegliep nadat hij dacht te scoren tegen Helmond Sport. Hij draaide zich in om en zag dat de bal in de modder op de doellijn was blijven liggen.' gaat Sikkema verder.

'Modder-doelpunt'

De bewuste wedstrijd was op 5 februari 1985. Later dook het 'modder-doelpunt' op in blooperfilmjes. Koolhof zei daar jaren later het volgende over: 'Achteraf kan ik er wel om lachen.'

'Het zijn toch de mooie momenten in de sport. Bovendien wonnen we de wedstrijd met 3-1. Dit zijn toch de momenten die blijven hangen.' Het filmpje haalde zelfs een presentatie ter promotie van kunstgras.

Sikkema weet nog niet of er bij THOS wordt stilgestaan bij de dood van één van hun bekendste spelers. 'Hij kwam hier niet zo vaak meer. Alleen met jubilea en speelde dan nog mee met de oudjes. Ik wist eerlijk gezegd niet dat hij ernstig ziek was.'

Lees ook:

- Oud-international Jurrie Koolhof (59) overleden