Onderwijsbond aan Groningse leerkrachten: kom staken in Den Haag

Er komt geen aparte Groningse actie op de nationale stakingsdag in het onderwijs, op vrijdag 15 maart. De Algemene Onderwijsbond roept Groningse leerkrachten op die dag allemaal naar Den Haag te gaan.

Het is voor het eerst dat alle onderwijssectoren samen actievoeren voor meer geld, van basisscholen tot aan universiteiten. Ze eisen in totaal vier miljard euro per jaar voor het onderwijs in Nederland.

Gratis vervoer

Bij enkele voorgaande acties kozen Noordelingen ervoor een eigen actie te voeren in Groningen, om de reis naar de randstad te besparen. Dit keer gebeurt dat niet. AOb-bestuurder Hayo Bohlken: 'Leden van de bond kunnen gratis mee met trein of bus.'

Scholen bij langs

De komende weken gebruikt de bond om de actiebereidheid aan te wakkeren. Een groep van zo'n vijfentwintig actieve leden en bestuurders gaat langs scholen. 'We hebben actiemateriaal zoals posters en pamfletten en we leggen uit waarom we de actie organiseren.'

Eerder liet de onderwijsbond weten dat de actiebereidheid, met zeker tachtig tot negentig procent van de leerkrachten, groot is.

Ludieke actie

Op maandag 11 maart is er een kleine, ludieke actie ergens in het centrum van Groningen om extra aandacht voor de landelijke stakingsdag te krijgen.

Lees ook:

- Van basisschool tot aan universiteit: hele onderwijs plat op 15 maart

- Lerarenacties gaan door ondanks cao-akkoord