Doorbraak in Stadskanaal: bankje 87-jarige weduwnaar mag blijven

Het bankje van de 87-jarige Lucas Meijer mag blijven staan waar het staat. De familie Meijer en gemeente Stadskanaal hebben dat gezamenlijk bekendgemaakt.

De gemeente neemt het bankje van de familie over. Het mag blijven staan, totdat de weduwnaar niet meer in staat is het graf van zijn vrouw te bezoeken. Wel wordt het iets naar voren geplaatst, zodat het niet meer op ongeruimde graven staat.

Monument

Daarna blijft het als een soort monument op de begraafplaats staan. Volgens de gemeente krijgt het bankje, zodra meneer Meijer er geen gebruik meer van kan maken, een nieuwe plek op de begraafplaats.

'Zo kan iedereen er gebruik van maken voor een moment van rust of reflectie. De bank wordt een symbool van rouw, trouw, naastenliefde en respect voor hen die er waren en onderling respect voor hen die er zijn.'

Dichtregels

Het bankje zal binnenkort wel tijdelijk weggehaald worden, omdat er een aantal dichtregels in wordt gegraveerd. De stadsdichter van Gouda schreef een gedicht over het bankje, waarna verschillende andere dichters zijn voorbeeld volgden. Ook de stadsdichters willen dat het bankje blijft staan.

'Allemaal blij'

Lucas Meijer vindt het geweldig dat het bankje mag blijven staan. Ook bedankt hij alle, ruim 25.000, mensen die een petitie hebben ondertekend die ervoor pleit dat het bankje mag blijven staan. 'Daar ben je stokverwonderd over. Dat acht je niet mogelijk gewoon.'

'Als dit zo wordt uitgevoerd, zijn we allemaal blij', voegt dochter Coretta Meijer er aan toe.

Klapstoeltjes



Behalve de oplossing voor het bankje stelt de gemeente op alle zes begraafplaatsen klapstoeltjes beschikbaar. 'Zo wordt ook op deze begraafplaatsen gehoor gegeven aan de algemene behoefte om dichtbij het graf van een dierbare te kunnen zitten.'

Spoeddebat

Vanavond is in de gemeenteraad van Stadskanaal een spoeddebat over het bankje gepland. Het debat gaat door omdat oppositiepartijen het willen hebben over de naar hun mening kille houding van wethouder Veenstra. Ook willen ze weten hoe het zo ver heeft kunnen komen.

