Voor de vierde keer ingebroken bij korfbalvereniging Sparta

Bij korfbalvereniging Sparta in Zevenhuizen (Leek) is voor de vierde keer ingebroken.

'Het is heel vervelend. Er zijn mensen binnen geweest die hier niet horen. Die met hun vingers aan dingen hebben gezeten wat we niet leuk vinden, en dingen gejat hebben wat voor ons heel dierbaar is en centjes kost', zegt voorzitter Bob van der Velde.

Bier en Beerenburg-cola

De dieven hebben kratjes bier en traytjes Beerenburg-cola meegenomen. 'Maar geen kasgeld of kassa. Die hebben we naar aanleiding van de vorige keren ook niet meer in de kantine', zegt Van der Velde.

'We nemen altijd alles mee en zorgen dat er zo weinig mogelijk achterblijft. Ze konden niet veel meer dan drank meenemen, want er was niet veel meer. En een paar oude laptops, maar die hebben geen waarde meer.' Ook zijn er een paar dartpijltjes gestolen van een andere vereniging die in hetzelfde pand is gevestigd.

Zo goed mogelijk beveiligen

'We hebben geprobeerd om rond het pand heen de deuren zo goed mogelijk te beveiligen, bijvoorbeeld met strips. Daardoor kan je met een koevoet er minder makkelijk doorheen', vertelt Van der Velde.

Ook zijn er camera's opgehangen. 'We zijn aan het uitzoeken of daar beelden op staan. Dat volgt nog. Voor de rest houdt het op een bepaald moment op. We zijn maar een klein clubje, op een gegeven moment houdt het budget op. Maar wat we kunnen doen, dat doen we.'