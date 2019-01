Asfalteren tijdelijke rijbaan Ring Zuid van start

Gooiden de weergoden vorige week nog roet in het eten, deze week lijken ze de bouwers van de nieuwe zuidelijke ringweg in Groningen wél gunstig gezind. Het kwik blijft dinsdag naar verwachting boven het vriespunt.

Daardoor kunnen vanavond voorbereidende werkzaamheden voor het overzetten van de zuidelijke rijbaan - van het Julianaplein naar het Europaplein - naar het tijdelijke tracé beginnen. Dat is nu nog een stuk grond tussen de huidige zuidbaan en de noordbaan, die al eerder werd overgezet naar een tijdelijk tracé.

Egaliseren, asfalteren en belijnen

'Vanavond gaan we de grond egaliseren en misschien nog wat andere werkzaamheden, als dat nodig is', blikt Bert Kramer vooruit. De omgevingsmanager van aannemerscombinatie Herepoort is optimistisch: 'Morgenavond beginnen we dan met asfalteren. Er moeten twee lagen worden aangebracht. Direct daarna brengen we het grootste deel van de belijning aan. Dat kan in één nacht.'

Nog niet begaanbaar

Het duurt nog een paar dagen voordat het verkeer gebruik kan maken van het nieuwe stuk weg.

'Na het asfalteren moeten we het laatste deel van de belijning nog aanbrengen en borden plaatsen. Dat willen we vrijdagnacht gaan doen. Maar dan moet het niet vriezen of sneeuwen, want dan geeft Rijkswaterstaat geen toestemming. Anders loopt het verkeer gevaar', legt Kramer uit.

Heeft het verkeer er last van?

Maandag en dinsdag kan het verkeer op de Ring Zuid gewoon doorrijden. Maar vrijdagnacht - als alles doorgaat - heeft het verkeer wel last van de werkzaamheden. Dan moet het nieuwe stuk worden aangesloten op de rest van de ringweg. Om de wegwerkers vrij baan te geven, wordt het verkeer dan omgeleid.

Meningsverschillen

De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg kwamen vorig jaar september vrijwel stil te leggen door de meningsverschillen tussen opdrachtgever Stuurgroep Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort. Een commissie onder leiding van de Delftse hoogleraar Marcel Hertogh slaagde erin de neuzen - min of meer - weer in dezelfde richting te krijgen.

Herstart

Het overzetten van de zuidelijke rijbaan is één van de eerste werkzaamheden die na de 'herstart' moeten worden uitgevoerd. Dat zou afgelopen weekend al gebeuren, maar dat kon toen niet doorgaan vanwege de winterse omstandigheden.

