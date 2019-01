Barkrukmepper krijgt geen straf: het was noodweer

De rechtbank in Groningen heeft een 31-jarige man uit Utrecht geen straf opgelegd nadat hij een 31-jarige Stadjer met een barkruk had bewerkt.

Volgens de rechter had de barkrukmepper uit noodweer gehandeld toen hij de Groninger in een bar aan de Steentilstraat neer had geslagen met een barkruk. Tegen de Utrechter was vijf jaar cel geëist.

Verwond met mes

Ook de Groninger kreeg geen straf opgelegd. Tegen hem was 1,5 jaar cel geëist omdat hij de man uit Utrecht op zijn beurt had verwond met een mes. Ook hier vond de rechtbank noodweer op zijn plaats.

