Spoeddebat over sloop viaduct zuidelijke ringweg

Er komt een spoeddebat in de gemeenteraad van Groningen over de aanleg van de zuidelijke ringweg. Het debat komt er woensdag op voorspraak van SP en Partij voor de Dieren.

De twee partijen, die sceptisch zijn over de aanleg van de nieuwe weg, willen in debat omdat er binnenkort gestart wordt met de sloop van het viaduct over de Esperantostraat. De aannemer wil in februari starten met de sloop, tijdens een treinvrije periode.

Waarom nu al slopen?

SP en PvdD vragen zich af waarom er wordt gestart met de sloop terwijl er nog geen duidelijkheid is over het verloop van de aanleg van de ringweg. De aannemer en de opdrachtgever bekijken op dit moment hoe ze het project verder gaan oppakken nadat een speciale ringwegcommissie de situatie onder de loep heeft genomen.

Rapport Commissie Hertog

Het rapport van de commissie is een geheim document. SP en PvdD willen dat er pas onomkeerbare werkzaamheden worden uitgevoerd als het rapport is beoordeeld door de politiek.

Het te slopen viaduct is een onderdeel van de huidige ringweg. Er is nog geen goedkeuring gegeven voor de sloop.

