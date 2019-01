Deel dit artikel:













Nieuwolda en Wagenborgen tekenen voor aardgasvrije toekomst De handtekeningen zijn gezet (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

De subsidie van bijna 4,8 miljoen euro is binnen, de aardgasvrije toekomst van de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen is nu echt in zicht. Maandagmiddag hebben alle betrokken partijen hun handtekening gezet.

Geschreven door Marco Grimmon

Verslaggever

Het zetten van de handtekening is het startsein van de 'aardgasloze proeftuin'. Proeftuin Het kabinet stelt geld beschikbaar voor projecten die wijken in Nederland van het aardgas af halen. Het samenwerkingsproject van Nieuwolda en Wagenborgen is een van de projecten die subsidie hebben gekregen. Het kabinet stelt een bedrag van 4.759.000 euro beschikbaar voor de dorpen. Met het geld willen de inwoners gaan leven op biogas. Tim van Bostelen van Dorpsbelangen Nieuwolda: 'Het biogas wordt geproduceerd in een grote mestsilo. Daar komen reststomen uit de voedselproductie samen, zoals mest en stro . Dat wordt vergist, waardoor er gas van hoge kwaliteit vrij komt.' Leidingen leggen

De biogasinstallatie is al gerealiseerd, maar de leidingen van de installatie naar de woningen in de dorpen moeten nog gelegd worden. Daarvoor wordt een deel van het geld gebruikt. 'Een ander deel van het geld is bedoeld voor het isoleren van woningen', zegt Van Bostelen. 'Maar het biogas is de basis van het project, dus daar gaat het grootste gedeelte van het geld naartoe.' Aan de bak

De plannen liggen al een tijdje, maar met de financiële injectie van het Rijk kunnen grote stappen gemaakt worden. En dat weten de inwoners maar al te goed, vertelt Van Bostelen. 'Er zijn inwoners die zich gelijk al gemeld hebben, die willen allemaal helpen. Nu aan de bak!'