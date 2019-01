Doan met Japan simpel naar finale Azië Cup

Ritsu Doan heeft zich maandagmiddag met Japan geplaatst voor de finale van de Azië Cup. De speler van FC Groningen werd vlak voor tijd gewisseld in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Iran.

Doan speelde bij het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten wederom een uitstekende wedstrijd voor de Japanners.

Volop kansen

De rechtermiddenvelder was een aantal keren dichtbij een doelpunt, maar uiteindelijk lukte het hem niet om wederom te scoren voor zijn land. Hij was er in de achttiende minuut vlakbij, met de eerste kans van de wedstrijd. Zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied ging rakelings naast.

Voorsprong

Een aantal minuten later was het bijna Iran dat op voorsprong kwam, maar een goede redding van doelman Gonda voorkwam een tegentreffer. Tien minuten na rust kwam Japen wel op voorsprong. Yuya Osako kopte de bal keurig in na een goede voorzet vanaf de linkerkant.

Á la Robben

Daarna bleef Japan de betere ploeg en tien minuten later besliste Osako de wedstrijd met zijn tweede treffer. Even daarvoor had Doan de Japanners bijna het tweede doelpunt bezorgd. De smaakmaker van FC Groningen trok op Arjen Robben-achtige wijze naar binnen, maar hij kon net niet genoeg kracht achter zijn schot zetten.



In blessuretijd maakte Japan het feest helemaal compleet met een doelpunt van Haraguchi.

Vrijdag finale

Aankomende vrijdag is de finale van de Azië Cup. Dan neemt Japan het op tegen de winnaar van het duel tussen Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.

