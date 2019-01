Deel dit artikel:













Man die verhaal haalt bij oplichter van gehandicapte moeder krijgt werkstraf (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 28-jarige man uit Assen moet voor openlijke geweldpleging in Stad een werkstraf uitvoeren van 20 uur. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald. Hij is vrijgesproken van diefstal met geweld.

De Drent besloot in augustus 2017 de oplichter van zijn gehandicapte moeder te confronteren in Stad. De vrouw wilde voordelige treinkaartjes kopen van een Groningse adverteerder op Marktplaats. Geen telefoontjes Nadat de vrouw de 'kaartjes' had voldaan, kwam ze bedrogen uit; geen kaartjes in de envelop De handelaar beantwoordde daarna opeens geen telefoontjes meer. De 28-jarige zoon van de vrouw zocht daarop onder een vrouwennaam contact met de oplichter. De treinkaartjeshandelaar hapte toe, en een afspraak op het Helperplein in Groningen volgde. Kwam ten val Eenmaal aangekomen sprak hij de oplichter van zijn moeder aan. Dit deed hij met twee anderen. De oplichter wilde wegfietsen, maar kwam ten val doordat hij door de Assenaar werd vastgehouden. Bij de val viel zijn tas en verdween zijn telefoon. De 28-jarige ontkende twee weken geleden op zitting de tas en de telefoon te hebben gestolen. Ook de rechtbank vond onvoldoende bewijzen voor diefstal met geweld en sprak de man van dit feit vrij. Eigen schuld Dor de val van zijn fiets werd de bril van de treinkaartverkoper beschadigd. Hij had daarvoor 278 euro gevraagd. Dat bedrag hoeft de man niet te betalen. 'Er zit een groot deel eigen schuld in', aldus de rechtbank.