Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Engels: 'Woord radicalisering is ongelukkig gekozen' (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Burgemeester Hans Engels van Loppersum heeft spijt van het woord 'radicalisering' dat hij gebruikte in een interview met het Financieele Dagblad (FD) over het gasdossier. 'Dat was een wat minder gelukkige term', zo laat hij de gemeenteraad maandag weten.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Engels zei in het FD-artikel van afgelopen zaterdag dat 'bestuurders en raadsleden van Loppersum zijn geradicaliseerd, doordat ze zelf bevingsschade hebben of erop worden aangesproken.' Geen extremisme De burgemeester vindt het achteraf een ongelukkige term, 'omdat het voor sommigen als een veroordeling of extremisme kan voelen. Dat is niet zo, en dat misverstand wil ik graag de wereld uit helpen.' Onder meer raadslid Hans Warink van Loppersum Vooruit was niet gecharmeerd van de uitspraak. 'De band met de landelijke overheid is de afgelopen jaren op scherp gezet. Hij had daarom beter kunnen zeggen dat de raad zich verhard richting Den Haag.' Duurt te lang Engels zegt nu ermee te bedoelen dat er 'maatschappelijk en bestuurlijke verharding heeft plaatsgevonden ten aanzien van inhoudelijke standpunten in het dossier. Het duurt allemaal te veel lang. Dát gevoel wilde ik doorgeven.' Daarnaast zei Engels tegen het FD dat hij de intensiteit van het gasdossier heeft onderschat. Ook daarop heeft hij van meerdere kanten kritiek gekregen, zo liet hij maandagavond weten. De burgemeester wilde daarom ook die uitspraak van een toelichting voorzien: Diep zit 'Ik bedoel daarmee dat ik me vooraf wel heb ingelezen, maar je pas merkt hoe ingewikkeld het dossier is als je bent aangetreden. En wat het doet met de bevolking. Als je er middenin zit, krijg je pas mee hoe diep het zit.'