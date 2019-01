Duitsers slagen er niet in om een wolf te vangen

De naburige Duitse deelstaat Nierdersachsen is er niet in geslaagd een wolf te vangen om die uit te rusten met een zender.

Dat meldt de Duitse omroep NDR. Met zenders in elk van de 21 roedels wolven die er in Niedersachsen zijn, hopen wetenschappers meer te weten te komen over de dieren.

Een jaar is het geprobeerd, maar het vangen door kasten met valdeuren te plaatsen lukt niet.

'Dieren zijn te slim'

'De dieren zijn daar gewoon te slim voor', zeggen wolvenexperts van de diergeneeskundige hogeschool in Hannover.

Ze gaan nu strikvallen gebruiken die veel beter te camoufleren zijn. Strikvallen zijn ook in Duitsland verboden, maar voor een diervriendelijke variant waarbij het dier snel weer wordt vrijgelaten, wordt een uitzondering gemaakt.