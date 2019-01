Wethouder: 'Traject rond bankje verdient geen schoonheidsprijs'

Wethouder Lian Veenstra (SP) van Stadskanaal betreurt de soap rond het bankje van de 87-jarige Lucas Meijer. Ze zegt lessen te willen trekken uit de gebeurtenissen van de afgelopen tijd.

Veenstra zei dat in een spoeddebat over de kwestie. 'Ik geef hartgrondig toe dat het hele traject rond het bankje geen schoonheidsprijs verdient.'

Bankje

De gemeente wilde lange tijd af van een bankje dat weduwnaar Meijer gebruikt om bij het graf van zijn overleden vrouw te kunnen zitten. Maar na veel commotie en een petitie die ruim 25.000 handtekeningen opleverde, besloot de gemeente het bankje toch te laten staan.

Oppositie fel

Oppositiepartijen D66, PvdA, Lokaal Betrokken en Gemeentebelangen waren bij vlagen fel in een door hen aangevraagde spoeddebat. Ze gaven de wethouder er de schuld van dat die imagoschade zou hebben veroorzaakt, en dat de communicatie niet goed zou zijn geweest.

Vooral PvdA'er Egbert Hofstra reageerde fel op VVD-fractievoorzitter Hans Klopstra, lid van de coalitie. Die gaf juist de oppositiepartijen de schuld van de imagoschade. 'Alle oppositiepartijen liepen dolenthousiast achter de media aan, ik heb niet één van hen horen kalmeren om de gemeente imagoschade te besparen', zei hij.

Hofstra vond die reactie beneden alle peil. 'Wie heeft alle commotie nou veroorzaakt? Dat is de wethouder geweest, niet de oppositie.'

'Dieper kijken dan dat wat op papier staat'

Veenstra wil voortaan 'dieper kijken dan dat wat op papier staat.' Kortgezegd: de regels niet meer star gebruiken, maar uitzonderingen mogelijk maken.

'In veel gevallen loont dat. Zoals in dit geval, waar het had moeten leiden tot maatwerk', zegt ze. Ook geeft de wethouder toe dat ze eerder met de familie in gesprek had moeten gaan. Het bleef tot medio januari echter bij een briefwisseling tussen ambtenaren van de gemeente en de familie. 'We hadden veel meer naar maatwerk moeten zoeken.'

Dat dat in het vervolg gaat gebeuren, hebben ambtenaren in de organisatie volgens Veenstra wel door. 'Gezien alle commotie hoef ik ze dat niet meer mee te geven. Er zijn wel belletjes bij ons afgegaan, bij ons allemaal.'

Schijnheilig of stoer?

Op sociale media zijn veel positieve reacties te lezen over de gemeente, die tot inkeer is gekomen in de kwestie. Toch vinden anderen het ook schijnheilig dat de gemeente 180 graden lijkt te zijn gedraaid, nadat ze eerst stug volhield dat het bankje weg moest.

'Als mensen dit schijnheilig vinden omdat ze zeggen dat het sneller had gemoeten, dan ben ik het met ze eens', zegt Veenstra. 'Dan zeg ik ja, dit hadden we eerder moeten doen. Maar aan de andere kant vind ik het ook ontzettend stoer, dat we samen met de familie tot een oplossing zijn gekomen waar we allebei tevreden over zijn.'

Kous af

Voor D66-voorman Klaas Pals is de kous na de oplossing die de gemeente heeft geboden af. Wel wil hij op papier zien welke lessen wethouder Veenstra uit de situatie trekt. 'Zoiets is veel effectiever dan een eventuele motie van treurnis of wantrouwen.'

Lees ook:

- Doorbraak in Stadskanaal: bankje 87-jarige weduwnaar mag blijven

- Beter Weters: Stadskanaal: 'Los het op!'

- Petitie voor bankje van Lucas Meijer krijgt veel steun (update)