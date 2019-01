Werkstraffen geëist voor hennepkweker en 'vriendendienst'

Een 25-jarige man uit Winschoten moet voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij en diefstal van stroom in 2016 aan de Antaresstraat in Groningen een werkstraf van 100 uur uitvoeren.

Daarnaast wacht hem een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Dat eiste het Openbaar Ministerie maandag in de rechtbank in Groningen.

De hennepkwekerij met ruim 230 plantenresten werd door agenten ontdekt nadat in de woning aan de Antaresstraat een schietpartij had plaatsgevonden. Dat gebeurde op 4 november 2016.

'Kennis van zaken'

De Winschoter heeft bekend dat hij heeft meegeholpen met de opzet van de kwekerij. De diefstal van stroom ontkent hij. Hij had enkel kennis van zaken en had de bewoner meegeholpen, opperde hij op zitting. 'Dat is op Youtube allemaal te vinden.'

'Ik kan er niet zoveel mee'

De officier denkt daar anders over: 'Geteeld, bewerkt, bereid en dat een half jaar lang.' Hij wil ook dat de man ruim 1.300 euro terug gaat betalen aan de stroomleverancier. Raadsman Mathieu van Linde stelde dat de officier enkel wat verdenkingen meenam in zijn strafeis. 'Ik kan er niet zoveel mee. Bovendien is de zaak van mijn cliënt al twee jaar oud.'

Af en toe een jerrycan

Een 26-jarige medeverdachte uit Groningen bracht meermalen voedingstoffen voor de hennepplanten langs. 'Af en toe een jerrycan', opperde diens raadsman. 'Meer dan een vriendendienst was het niet.' De Stadjer hoorde een werkstraf van 40 uur eisen voor zijn aandeel. Hij wordt niet verantwoordelijk geacht voor de diefstal van stroom.

Schietincident Antaresstraat

De toenmalige bewoner van het pand in de Antaresstraat overliep op die middag een indringer in zijn woning. Een onbekend gebleven man met een bivakmuts stond verdekt opgesteld in de badkamer. De indringer schoot als eerste, waarop de Stadjer naar eigen zeggen in blinde paniek terug schoot.

Noodweer?

Omstanders zagen dat niet alleen de 33-jarige bewoner het portiek uit rende, maar ook een man met een bivakmuts op. Die laatste vluchtte op een scooter. Beiden raakten niet gewond.

De strafzaak van de 33-jarige oud-bewoner diende vorige week. De man woont nu in Delfzijl. De officier gaat ervan uit dat de 33-jarige oud-Stadjer die dag zichzelf verdedigde en uit noodweer handelde. 'Had de ander niet geschoten, dan had de verdachte ook niet geschoten', zei de officier.



Wel hoorde de man een jaar cel geëist worden voor verboden wapenbezit, hennepteelt en diefstal van stroom. Die laatste straf heeft hij in voorarrest uitgezeten.

In deze drie zaken doet de rechtbank op 7 februari uitspraak.