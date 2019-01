Deel dit artikel:













Pas op: het is plaatselijk glad (Foto: Archief/Jannes Wiersema)

Oppassen voor wie deze ochtend de weg op moet: het is plaatselijk glad. Op een aantal plaatsen in de provincie is een beetje neerslag gevallen en door opvriezing zorgt dat voor gladde wegen.

'De grote wegen zijn wel goed, maar vooral op de binnenwegen is het oppassen. En op de provinciale wegen moet je ook opletten, zeker bij bruggen', zegt Herman Haan op Radio Noord. Hij is dinsdagochtend onderweg voor zijn werk. N33 plaatselijk erg glad Geert Molema meldt dat de N33 tussen Appingedam en Siddeburen plaatselijk 'erg glad is'.

Rond zes uur in de ochtend lag de temperatuur op de meeste plaatsen in onze provincie nog op of rond het vriespunt. In de loop van de ochtend loopt de temperatuur op en zal de gladheid verdwijnen. Code geel In het hele land, behalve op de Waddeneilanden, geldt code geel (wees alert) vanwege plaatselijke gladheid. 'Er is vandaag nog een kleine kans op een winters buitje', zegt weervrouw Harma Boer.