Lopend Vuur: Weg met die wegenbelasting, ik wil rekeningrijden

In Den Haag is het jarenlang een bijna besmet woord geweest: rekeningrijden. Het werd vaak gezien als 'automobilistje pesten'.

En ineens staat het toch weer op de agenda. De Volkskrant meldt vanmorgen dat een ruime meerderheid van de Nederlanders de huidige wegenbelasting wil inruilen voor een vorm van rekeningrijden. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research, in opdracht van de Volkskrant.

Gebruik wordt belast

Middels dit systeem wordt niet het bezit maar het gebruik van een auto belast. Maak je dus veel gebruik van de auto, dan betaal je meer. Laat je 'm staan, dan betaal je niks. In landelijke gebieden, waar het openbaar vervoer niet optimaal is, kan dat nadelig uitpakken. Aan de andere kant lijkt het systeem wel eerlijker.

Overigens is in het regeerakkoord van het huidige kabinet het onderweg rekeningrijden taboe verklaard.

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Verpesten windmolens het landschap?

64 procent van de 4.362 stemmers was het maandag eens met de stelling 'Windmolens verpesten het landschap'. 36 procent was het juist oneens.