Dit zijn de populairste kindernamen in Groningen

Thijs en Lieke waren vorig jaar de populairste kindernamen in onze provincie. Landelijk staan Lucas en Julia bovenaan de lijst.

Dat blijkt uit gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De top-3 van populaire jongensnamen in Groningen:

1 Thijs

2 Daan

3 Luuk

De top-3 van populaire meisjesnamen in Groningen:

1 Lieke

2 Emma

3 Julia

Verschillen

Per provincie zijn er opvallende verschillen. Zo komt de landelijk koploper onder de jongens, Lucas, niet terug in de top-10 van onze provincie, net als in Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe.