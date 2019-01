Groningse rederij betaalde 340.000 dollar losgeld aan piraten (update)

De Groningse rederij ForestWave heeft vorig jaar 340.000 dollar betaald om de kaping van haar schip FWN Rapide in Nigeriaanse wateren te beëindigen.

Dat blijkt uit rechtbankstukken in Nigeria. Die zijn naar buiten gekomen nadat er een hoofdverdachte is aangehouden.

Rederij Forestwave zelf wil inhoudelijk niet reageren. 'Dat doen we in dit zoort zaken nooit. We kunnen de bemanningen van andere schepen, maar ook die van onszelf daarmee in gevaar brengen. Bovendien is het nu onder de rechter en dan is het ook niet opportuun om iets naar buiten te brengen', legt woordvoerder Cor Radings van ForestWave uit.

Getuigeverklaringen

Ook voor Forestwave is het afwachten wat er in de rechtbank in Nigeria gebeurt. 'We zijn op de hoogte gebracht door de Nederlandse autoriteiten. Enkele bemanningsleden hebben een getuigenverklaring afgelegd en voor de rest weten wij ook niet hoe het verder gaat', aldus Radings

Elf mensen meegenomen

Het schip met veertien bemanningsleden voer tussen Ghana en de Nigeriaanse haven Port Harcourt, toen het in april vorig jaar werd gekaapt door piraten. De piraten namen elf van de veertien bemanningsleden mee. Zij werden na een maand weer vrij gelaten.

Vorige maand werd nog een 28-jarige Nigeriaan gearresteerd, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de kaping.

