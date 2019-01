Deel dit artikel:













Rondje Groningen: Warm gebaar op een koude dag (Foto: Jannes Wiersema)

Het was weer een koude start van de dag, maar dat leverde ook mooie plaatjes op. En de Koemannetjes zijn er in ieder geval op gekleed, in deze editie van Rondje Groningen!

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken. 1. Wat willen die Groningers nou? Twitteraar Peter Verhaar heeft het wel een beetje gehad met de Groningers. Geen gas, geen windmolens, geen zonnepanelen... 'Ga lekker een vuurtje stoken.' Het verleidt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer tot een reactie. 2. Variatie Als agent weet je nooit wat je op een werkdag mee gaat maken, zo blijkt vandaag maar weer eens.... 3. Let's get this bread Het twitteraccount dailyBread probeert een overzicht te maken van alle soorten brood in de wereld. Ook onze Groningse trots komt langs.... 4. Eerbetoon Naast Veendam en FC Groningen speelde en coachte de gisteren overleden Jurrie Koolhof bij veel meer clubs. Onder meer bij SC Cambuur, dat gisteren een eerbetoon hield. 5. Mooie zonsopkomst We dachten misschien van de winterse kou af te zijn, maar vanochtend bleek het alweer een beetje wit hier en daar. Levert toch wel weer mooie plaatjes op, getuige deze foto van Jannes Wiersema 6. Lijn 15 Tja, er verandert wel eens wat.... 7. Beterschap Botteghin! Ze zeggen wel eens 'drie keer is scheepsrecht', maar dat geldt niet voor Eric Botteghin. De oud-FC-verdediger is opnieuw geblesseerd, en mist dus het weerzien met zijn oude club over 2,5 week. 8. Echte truienkampioenen, die Koemannen 'Een trui is gemakkelijk. Je schiet hem zo aan', aldus fervent truidrager Erwin. Geen woord aan gelogen, vinden wij. 9. Jonge fan Zestien maanden en nu al fan van Marlene Bakker 10. Bèèèhèèèèhèèè Het voorjaar is bij uitstek de tijd van het jaar waarin pasgeboren lammetjes zich laten zien. Jan Steenhuis zag na een wandeling bij Wollinghuizen (bij Vlagtwedde.red) misschien wel de eerste lammetjes van het nieuwe jaar. Wie volgt? Rondje Groningen is er elke werkdag. Wil je meer? Check dan ons archief!