Hotelpiraten moeten jarenlang de cel in

Hotelpiraten Jan V. en Jolanda H. zijn veroordeeld tot respectievelijk 4 en 3 jaar cel. Dat is gelijk aan de eis van het openbaar ministerie.

De celstraf voor V. (63) is de maximale straf die voor dat vergrijp opgelegd kan worden. Hij moet tevens 16.000 euro schadevergoeding betalen. Voor H. (54) ligt dit bedrag op 12.000 euro.

Spoor van gedupeerden

Volgens het openbaar ministerie lieten V. en H. vanaf augustus 2017 een jaar lang de ene na de andere gedupeerde achter in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Het stel logeerde en at in een groot aantal hotels en B&B's en vertrok steeds zonder te betalen. Doordat de eigenaar van Hotel Marcant in Tubbergen een bericht over de twee online zette, kwam de zaak aan het rollen.

Eerder veroordeeld

Horecaondernemers in onder meer Winschoten, Stadskanaal, Gieten, Meppel en Ommen herkenden het verhaal. Dat kwam in de media, waarna het stel zichzelf op 16 augustus vorig jaar meldde bij de politie. Sindsdien zitten Jan en Jolanda vast. Het stel is al vaker veroordeeld voor soortgelijke zaken.

