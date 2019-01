Verkiezingen Provinciale Staten: wat vind jij belangrijk? (enquête)

Voor het derde jaar op rij onderzoekt de NOS samen met de regionale omroepen wat jij belangrijk vindt, wat je bezig houdt en waar je je zorgen over maakt. Op 20 maart worden er weer verkiezingen gehouden en dat is bij uitstek het moment om met je stem invloed uit te oefenen, niet alleen op de provinciale politiek maar ook op de landelijke, want indirect wordt immers ook de Eerste Kamer

gekozen.Wat vind jij het belangrijkste onderwerp? Waar moet de politiek met voorrang werk van maken? Gaat het je om je financiële situatie, om het klimaat, de woningmarkt, veiligheid op straat of meer om immigratie, zorg, onderwijs en ga zo maar door.Dit is geen opinieonderzoek, maar een middel om ervaringen en verhalen van mensen te inventariseren en te peilen wat er leeft.Vul alsjeblieft onderstaande vragenlijst in. Het helpt ons nog beter te berichten over wat er leeft in ons land. Klik hier als je de enquête in een apart tabblad wilt invullen.