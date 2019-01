Uitspraak Raad van State over Windpark N33 laat mogelijk op zich wachten

De tegenstanders van Windpark N33, dat bij Meeden gepland is, moeten mogelijk langer geduld hebben voordat de Raad van State uitspraak doet in de bezwaarprocedure die momenteel behandeld wordt.

Normaal trekt de Raad van State er zes weken voor uit om tot een uitspraak te komen. 'Maar er wordt al rekening mee gehouden dat het wel twaalf weken kan duren, omdat het zo'n omvangrijke zaak is', zegt verslaggever Martijn Folkers, die de zaak volgt. 'Dus de mensen in Meeden en omstreken zullen mogelijk nog wat langer moeten wachten.'

Sinkhole

Dinsdag is dag twee van de drie dagen durende zitting in Den Haag. In de ochtend werd onder meer gesproken over de bodemgesteldheid in het gebied waar het windpark moet verrijzen.

Zo wordt er zout gewonnen en in de randen van het gebied ook gas. Hoe stabiel is die bodem, vragen de bezwaarmakers zich af. 'Hoe groot is de kans dat er een sinkhole komt en een windmolen bijvoorbeeld verzakt en dan omvalt?'

'Honderden meters afstand'

Daarop zei de landsadvocaat. 'Als zo'n windmolen van 200 meter omvalt, is de kans dat er iets gebeurt gering. Want de bewoonde wereld zit op honderden meters afstand.'

In de middag wordt verder gepraat over de financiële onderbouwing van het project.

