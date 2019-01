Zorgt een 'onbekend organisme' voor massale sterfte zeekoeten?

'Ik kon het niet thuisbrengen, bij de faculteit Dierengeneeskunde in Utrecht wisten ze het niet en ook de dierenarts kon er geen chocola van maken. Nu zijn de foto's opgestuurd naar een gerenommeerd onderzoeksbureau in Amerika.'

Pim Lollinga van dierenopvang Faunavisie in Westernieland wil weten hoe het komt dat er honderden dode zeekoeten aanspoelen op de Waddeneilanden. Volgens hem zat er 'een onbekend organisme' in de ontlasting van de dieren. 'Met miljoenen tegelijk. Dat zag je goed bij een vergroting van honderd keer.'

Maar wat er precies te zien is op die foto's, is dus nog onduidelijk.

Paraffine

Maandag zei Gaetske Wiersma van vogelopvangcentrum Fûgelpits in het Friese Moddergat dat de dieren waarschijnlijk gestorven zijn na aanraking met paraffine. Dat is de stof waarvan onder meer kaarsvet gemaakt wordt.

Lollinga gelooft dat niet. 'Er spoelt elk jaar paraffine op de kust aan. Variërend van stukjes ter grootte van een dobbelsteen, tot stukken van tien, twintig kilo. Het fenomeen paraffine is niet raar. We vinden elk jaar dode zeevogels, ook nu weer. Wat dat betreft is er niets raars aan de hand.'

Rol voor de containerramp?

Waar beiden het wél over eens zijn: mogelijk speelt de containerramp met de MSC Zoe een rol. Lollinga: 'In de vrachtbrieven is niet veel terug te vinden over gif, maar misschien heeft er toch wat ingezeten.'

En Wiersma, maandag: 'Het is ook heel goed mogelijk dat het uit de overboord geslagen containers van de MSC Zoe komt.'

