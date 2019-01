Stadjer voor 4,5 maand achter de tralies na 'verwerpelijk toneelstuk'

Een 24-jarige Groninger moet 4,5 maand de cel in vanwege openlijk geweld en wapenbezit. Samen met een man uit Weesp viel hij gewapend de leider van 'antiracismeclub' Marron United aan.

De aanslag in augustus vorig jaar, waarbij de leider van die club een pistool op zijn hoofd gericht kreeg, was in scène gezet, zeiden de twee verdachten.

Publiciteitsstunt?

De leider van die club is een rapper die een publiciteitsstunt kon gebruiken, aldus de twee verdachten. De nepaanslag gebeurde voor de woning van de rapper en is gefilmd door zijn eigen bewakingscamera.

'Verwerpelijk toneelstuk'

Volgens de rechtbank in Zwolle was hier sprake van een 'verwerpelijk toneelstuk'. Volgens de rechtbank zijn getuigen en de vriendin van het vermeende slachtoffer zich rotgeschrokken.

Tegen de twee verdachten was elk een half jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie meldde eerder mogelijk stappen te ondernemen tegen de rapper.