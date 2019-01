Slager ligt zeven jaar in de clinch met gemeente over gedwongen verhuizing

Slager Remko Borkhuis uit Delfzijl ligt al zeven jaar in de clinch met de gemeente over de verhuizing van zijn winkelpand. Maandag zijn de onderhandelingen over een verhuisvergoeding definitief geklapt.

Uit frustratie betaalt Borkhuis inmiddels een jaar lang de huur niet. De gemeente dwingt hem nu de achterstand te betalen.

Wat is er aan de hand?

Borkhuis zit met zijn slagerij in het lage gedeelte van de vroegere Vennenflat. Het pand, waar ook supermarkt Lidl in zit, wordt over enkele jaren gesloopt om het Vennenplein te vernieuwen. Die plannen werden in 2012 al gemaakt. Daardoor moet Borkhuis uit het pand dat hij van de gemeente huurt.

Dit kost me veel vrije tijd, ergernis en stress Remko Borkhuis - slager

Delfzijl heeft hem enkele alternatieven aangeboden, maar daar zag de slager geen brood in: 'De supermarkt zit straks aan de overkant, dus daar is de loop. Dan wil ik aan díe kant van de winkelstraat zitten, met zicht op het plein', aldus Borkhuis.

Drie tot vier ton

Daarom heeft de slager een pand gekocht aan de andere kant van het plein, waar nu een pizzeria zit. De verbouwing kost volgens Borkhuis drie tot vier ton. Volgens de slager wil de gemeente niet meer dan één ton betalen, en dat vindt hij te weinig:

'De gemeente biedt mij nu eigenlijk een vertrekregeling aan, dat ik ermee stop. En dat is niet de bedoeling, ik wil gewoon door.'

We betalen datgene wat het kost om te verhuizen, maar we betalen geen splinternieuwe inrichting IJzebrand Rijzebol - wethouder Delfzijl

Borkhuis heeft de afgelopen jaren meerdere malen gesprekken gevoerd - al dan niet via zijn accountant - maar komt er niet uit met de gemeente: 'Het is een heel groot communicatieprobleem. Dit kost me veel vrije tijd, ergernis en stress. Ook mijn gezin lijdt hieronder, maar daar heeft de gemeente geen boodschap aan heb ik het idee.'

'Betalen geen splinternieuwe inrichting'

Volgens wethouder IJzebrand Rijzebol (CDA) wil de gemeente een ruime verhuisvergoeding betalen aan Borkhuis: 'Wij hebben berekeningen gemaakt, maar Borkhuis vraagt drie tot vier keer zoveel. We betalen datgene wat het kost om te verhuizen, maar we betalen geen splinternieuwe inrichting.'

Ook andere ondernemers moesten het veld ruimen vanwege de sloop van de Vennenflat en de herinrichting van het parkeerplein. Volgens Rijzebol krijgt elke ondernemer hetzelfde bedrag per vierkante meter. Borkhuis vindt echter dat een slagerij recht heeft op meer, vanwege hogere verbouwingskosten voor bijvoorbeeld krachtstroom en een vetput.

Onorthodox

Uit woede betaalt Borkhuis een jaar lang de huur niet: 'Op den duur grijp je naar middelen die niet orthodox zijn. Dat is niet goed. Maar uiteindelijk kom je daardoor wel weer met elkaar in gesprek.'

Nu de gesprekken zijn vastgelopen, bewandelt Rijzebol de juridische weg om de misgelopen huur te ontvangen: 'Het kan niet zo zijn dat we winkels voortrekken boven andere winkels. Dat is staatssteun, daarom gaan we er nu achteraan.' De slager eruit zetten, daar wil de wethouder nog niet aan denken, 'maar het zou wel een middel kunnen zijn.'

Hoe weer aan tafel?

Ondertussen tikt de tijd verder. De vraag aan beide kanten: waar zit de opening? Borkhuis: 'Mijn nummer is bekend bij de gemeente. Laat de wethouder mij bellen, dan praten we erover.'

Rijzebol denkt niet dat dat helpt: 'Het afgelopen halfjaar heb ik hem vijf of zes keer uitgenodigd. Hij is nooit geweest. Ik denk dat hier sprake is van emoties die bijna onbeheersbaar worden. Laat hem eerst zijn pacht betalen, dan kunnen we in gesprek raken over de vergoeding.'

