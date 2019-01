'Wat als een gewonde wolf binnenkomt? Waar moeten we 'm loslaten?'

Ze wordt liefkozend GW99F genoemd en is sinds dinsdag definitief een blijvertje. De wolvin die op de kop af een half jaar in Nederland rondloopt, is nu 'één van ons'.

Pim Lollinga van Faunavisie Westernieland heeft een dubbel gevoel bij het vestigen van de wolf op de Veluwe. 'Het is heel erg leuk dat ze terugkomen', zegt hij uit eigen gevoel.

'Maar we krijgen de neuzen niet dezelfde kant op', gaat hij verder. 'De één is euforisch en de ander denkt: doodschieten die rommel, want daar gaan mijn schapen weer.'

Kanalen en wegen

Onze provincie kan volgens Lollinga een mogelijke plek zijn voor een wolf om een roedel te beginnen, al vormen de kanalen en wegen wel hordes voor de viervoeter. Een ongeluk zit daardoor in een klein hoekje.

En juist van dat scenario schrikt Lollinga nog weleens wakker. 'We hebben één keer een wolf gehad die ernstig dood was, maar wat nou als er eentje binnenkomt met gebroken bekken of een gebroken pootje? Waar moeten we 'm loslaten?'

Een wolf oplappen, daarin zit het probleem niet. Ook in het verblijf om aan te sterken niet. Nogmaals komt de nachtelijke schrik van Lollinga naar boven. 'Waar moeten we ermee heen?'

