Jopke Nienhuis halve eeuw voorzitter van Volksvermaken

Op 7 februari 1969 werd Jaap Nienhuis met algemene stemmen gekozen tot voorzitter van de Vereniging voor Volksvermaken in Usquert.

Nu, vijftig jaar later, hanteert het voormalige boegbeeld van RTV Noord nog steeds de voorzittershamer. En volgens de leden van de vereniging doet Jopke dat nog steeds met verve.

Sleept met materialen

Onvermoeibaar leidt de man met de snor de vergaderingen, sleept met materialen als het nodig is bij de activiteiten en is, zoals we gewend zijn, nooit op zijn mondje gevallen, aldus de Vereniging voor Volksvermaken.

Usquerder kermis

Crazy races, ringsteken, de intocht van Sinterklaas, kloksmeren, braderie, neuten schaiten, kortebaan draverijen, en niet te vergeten: de Usquerder kermis. Vele activiteiten passeerden de Oskerder revue. Sommigen zijn al weer verdwenen, maar Jaap Nienhuis is er nog steeds.

83

Een stabiele factor in soms roerige tijden. De Vereniging voor Volksvermaken is opgericht in 1837 en hoopt dat dat de inmiddels 83-jarige Nienhuis nog heel lang de voorzitter mag zijn. Of zoals ze het zelf zeggen: 'Wie binnen der nog lang nait zat van Jop'.

