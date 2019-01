Provincie dreigt met boetes voor vezeluitstoot, ESD teleurgesteld

De provincie Groningen eist dat het Farmsumer chemiebedrijf ESD de uitstoot van siliciumcarbidevezels naar nul terugbrengt. Als dit niet gebeurt, krijgt het bedrijf boetes. ESD heeft teleurgesteld op dat besluit gereageerd.

Eind vorig jaar kwam de provincie erachter dat ESD deze vezels uitstoot. Dit gebeurt niet alleen via de stofwolken (blazers), maar ook daar tussendoor. ESD heeft geen vergunning om siliciumcarbide (SiC) uit te stoten. Daarom besluit de provincie nu te handhaven.

Dwangsom

Gedeputeerde Staten hebben uitgesproken dat ze van plan zijn om een dwangsom op te leggen als het bedrijf de uitstoot niet terugbrengt naar nul. ESD krijgt nu vier weken de tijd om met een reactie te komen. Daarna gaat een periode van twaalf weken in, waarin ESD de uitstoot van SiC helemaal af moet bouwen naar nul.

Als dit niet gebeurt legt de provincie een boete op van 250.000 euro per keer, met in eerste instantie een maximum van 750.000 euro. ESD kan niet vaker dan één keer per week zo'n boete krijgen.

'Prikkel'

Gedeputeerde Staten hebben ESD laten weten dat ze vinden dat 'de hoogte van het bedrag in een redelijke verhouding staat tot de zwaarte van het geschonden belang. Wij zijn van mening dat de bedragen een afdoende prikkel vormen om te voldoen aan de lasten.'

Als ESD in overtreding blijft, kan de provincie besluiten tot nieuwe boetes.

Geringe hoeveelheden

De boetes zijn één van de maatregelen die de provincie kan nemen als een bedrijf zich niet aan de vergunning houdt. Volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) gaat het overigens om geringe hoeveelheden SiC, met daardoor ook gering effect op de volksgezondheid.

ESD: teleurgesteld

ESD-directeur Richard Middel werd dinsdagmiddag telefonisch op de hoogte gebracht van de dwangsom. 'Wij zijn hierdoor geschrokken en ook teleurgesteld in de wijze waarop de Provincie nu stelling inneemt ten aanzien van ons bedrijf', laat Middel weten.

De directeur geeft aan dat de formele brief goed bestudeerd zal worden. 'Vervolgens zullen we met onder meer onze aandeelhouder bespreken wat dit voor ons bedrijf zal betekenen in de nabije toekomst', besluit hij.

