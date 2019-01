Sneeuw verwacht: NS rijdt minder vaak van en naar Groningen

De NS past woensdag de dienstregeling aan vanwege de verwachte sneeuwval. Dit betekent in onze regio dat er geen sprinters rijden op het traject Groningen-Assen.

Reizigers moeten rekening houden met vertraging. De intercity-treinen van en naar Groningen rijden wel volgens het boekje. Voor de exacte wijzigingen wordt geadviseerd de reisplanner te gebruiken. Arriva laat weten de dienstregeling vooralsnog niet aan te passen.

Avondspits

Sneeuw trekt woensdagochtend ons land binnen. De verwachting is dat in het zuiden lokaal 5 tot 6 centimeter valt. Het lijkt erop dat in het noorden beduidend minder sneeuw valt. De eerste vlokken dwarrelen zoals het nu lijkt aan het einde van de middag neer in onze provincie.

Weervrouw Harma Boer: 'De eerste sneeuw blijft nog niet direct liggen, maar ik denk dat er in totaal een paar centimeter valt. De avondspits zal hier wel last van krijgen. Het kan ook glad worden, dus oppassen.'

