Extra opslagtanks op chemiepark Delfzijl moeten nieuwe banen opleveren

Opslagbedrijf JPB Logistics kan dankzij een provinciale subsidie negen nieuwe tanks plaatsen voor de opslag van glycerine en methanol.

Door de aanwezigheid van de tanks op chemiepark Delfzijl hoeven chemiebedrijven zelf niet in opslagcapaciteit te investeren. Dat is de voornaamste reden dat de provincie voor 1,8 miljoen de portemonnee trekt.

Vestigingsklimaat versterkt

'Met deze investering versterkt JPB Logistics het vestigingsklimaat voor de groene en slimme industrie in de regio', zegt gedeputeerde Patrick Brouns. Daarnaast verwacht hij dat de investering tien nieuwe banen oplevert.

Subsidie

JPB Logistics investeert zelf ook, want in totaal wordt er tien miljoen uitgegeven. De eerste nieuwe opslagtanks staan er al. Er komt 36 duizend kubieke meter aan opslagcapaciteit bij. De subsidie wordt verder gebruikt voor modernisering van bestaande tanks en de automatisering van laad- en lossystemen.

Het geld komt uit het potje van de Regionale Investeringssteun Groningen, dat in 2014 werd opgericht met als doel om het voor industriële bedrijven aantrekkelijk te maken om zich in de Eemsdelta en op het Zerniketerrein te vestigen. Dat is goed voor de werkgelegenheid in de regio.

Potje weer gevuld

De beschikbare veertig miljoen is inmiddels uitgegeven. Per 1 februari zit er weer twaalf miljoen in het potje. Dat geld komt van het Nationaal Programma Groningen.

