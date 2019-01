Deel dit artikel:













Vermoedelijk weer asbest aangetroffen bij windmolenlocatie Meeden bij een eventuele windmolenlocatie in Meeden langs de N33 is vermoedelijk wederom asbest gevonden. (Foto: Gemeente Midden-Groningen)

Bij onderzoek naar de aanwezigheid van asbest bij een mogelijk toekomstige windmolenlocatie in Meeden is vandaag vermoedelijk nog een stukje asbest aangetroffen. Nieuw onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk om asbest gaat.

Vorige week werden ook twee stukken gevonden. Het stukje dat vandaag is gevonden is relatief klein: volgens de gemeente Midden-Groningen ongeveer vijf bij vijf centimeter. De stukken asbest die vorige week werden gevonden, waren groter, namelijk zo'n vijftien bij twintig centimeter. Onderzoek afgerond Het onderzoek naar de asbestbrokken op de windmolenlocatie is afgerond. De windmolen moet vlak bij het knooppunt van de N33 en de A7 bij Zuidbroek komen, in een bosje tussen het Winschoterdiep en de spoorlijn tussen Zuidbroek en de Duitse grens. Volgens de gemeente is het doorzoeken van het gebied redelijk lastig geweest, onder andere omdat er veel 'prikkelbosjes' staan. Behalve op de plek waar de windmolen moet komen, is ook op paden rondom die plek gezocht. Daar is niets gevonden. Zie op het kaartje hieronder waar de windmolens rond de N33 moeten komen te staan.

Stikstoffabriek Eerder werd er al asbest gedumpt bij de aanrijroute van de stikstoffabriek in Zuidbroek. Daar werd meer asbest gevonden: er is toen drie hectare grond gesaneerd. Bouw turbines Of de bouw van de windturbines doorgaat, hangt af van een beslissing van de Raad van State. Deze week behandelt de hoogste bestuursrechter de komst van het windmolenpark, dat vanuit de omgeving veel tegenstand kent. Mogelijk doet de Raad van State over twaalf weken uitspraak. Een woordvoerder van de gemeente sluit niet uit dat - mocht de bouw van de windmolens doorgaan - er nog meer asbest gevonden wordt. Lees ook: - Nog één keer alles uit de kast tegen de komst van windpark N33

