Verenigingen Oldambt tonen pareltjes aan nieuwe burgemeester

Prachtige gebouwen, grote projecten en vele andere dingen om trots op te zijn. Dorps- en wijkverenigingen in de gemeente Oldambt lieten dinsdagmiddag hun pareltjes zien aan hun nieuwe burgemeester Cora-Yfke Sikkema.

De middag, georganiseerd in Cultuurhuis De Klinker, was bedoeld om de nieuwe burgemeester kennis te laten maken met de dorpen in het Oldambt.

Sikkema kreeg als eerste het woord en brak direct het spreekwoordelijke ijs. 'Ik versta Gronings, maar ik spreek het niet. Het liekt naarns noar, haha!' Waar je haar voor wakker kunt maken? 'Een goed gesprek, maar ik hou ook van een biertje in de kroeg.'

'Ver plassen'

Vervolgens waren de dorpsverenigingen aan de beurt. Die begonnen, met een knipoog, aan het wedstrijdje 'ver plassen'.

Dorpsbelangen Scheemda noemde haar dorp 'het pareltje van Oldambt' en Midwolda bestempelt zichzelf als 'de diamant'. Daar was Westerlee het niet mee eens. 'Wij zijn het leukste dorp van de gemeente', spraken ze uit. Het zorgde voor een gezellige sfeer.

Kritische noot

Maar er werd niet alleen maar gelachen. De verenigingen grepen de middag ook aan om hun zorgen te uiten.

Midwolda wenst bijvoorbeeld meer woningen, want 'ons dorp kent geen krimp'. Scheemda hekelt het dorpsgezicht. 'Het is gedateerd, de entree is sober. Het moet gewoon allemaal wat fleuriger.' Westerlee sprak op haar beurt zorgen uit over de zoutwinning in het dorp.

'Wat geweldig'

Sikkema was sprakeloos na de presentaties. 'Jeetje, wat geweldig is dit. Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Bij elk verhaal dacht ik: wat heb ik een goede keuze gemaakt om hier naartoe te komen.' Ze heeft toegezegd dat zij in alle dorpen langskomt.

Sikkema wordt dinsdagavond geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Oldambt.

