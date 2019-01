Provincie, onderwijs en bedrijfsleven slaan handen ineen tegen internetcriminaliteit

Het Groningse bedrijfsleven kan binnenkort hulp krijgen bij het omgaan met internetveiligheid.

De provincie investeert drie miljoen in het programma Cybersecurity Noord-Nederland dat ondermeer de kennis over internetveiligheid moet vergroten.

Zo komt er een steunpunt voor het midden-en kleinbedrijf waar ze terecht kunnen met vragen over bescherming tegen cyberaanvallen. Ook kunnen ze op een testlocatie checken of producten en diensten die ze hebben ontwikkeld kwetsbaar zijn voor cyberanvallen of niet.

Nieuwe leerstoel RUG

De subsidie is verder bedoeld voor het ontwikkelen van onderwijs over internetveiligheid op zowel mbo, hbo als universiteit. Ook kunnen studenten en docenten op deze onderwijsinstellingen onderzoek doen naar cybersecurity. De Rijksuniversiteit Groningen krijgt een nieuwe leerstoel; een hoogleraar die zich met het onderwerp gaat bezighouden.

Honderden nieuwe banen

Volgens gedeputeerde Patrick Brouns is het belangrijk om te investeren in meer kennis over internetveiligheid. Alleen al omdat steeds meer huishoudelijke apparaten op internet zijn aangesloten, wat ze gevoelig maakt voor cyberaanvallen. Brouns verwacht dat uiteindelijk vijhonderd nieuwe banen ontstaan bij bedrijven die zich met internetveiligheid bezighouden.

Zes miljoen euro beschikbaar

Het programma Cybersecurity Noord-Nederand heeft als doel het bedrijfsleven beter te helpen beschermen tegen cyberaanvallen, de samenleving veiliger te maken, innovatie te bevorderen en werkgelegenheid te creëren. Daarvoor is in totaal meer dan zes miljoen euro beschikbaar.