'Steeds meer mensen blijven ongewild kinderloos'

'Het speelt al enkele jaren, maar steeds meer mensen blijven kinderloos. Dat terwijl ze op jongere leeftijd wel de wens hadden om kinderen te krijgen.'

Deze conclusie trekt onderzoekster Renske Verweij van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), die donderdag op dit onderwerp promoveert.

Kinderloze hoogopgeleiden

Vooral veel hoogopgeleiden, en dan met name vrouwen, blijven kinderloos terwijl ze wel moeder hadden willen worden.

'Gemiddeld blijft in Nederland zeventien procent van de mensen kinderloos', weet Verweij. 'Maar bij hoogopgeleide vrouwen is dat eerder 25 procent. Daarvan is natuurlijk ook een deel bewust kinderloos.'

Zekerheid van belang

Verweij schetst enkele problemen waar stellen zoal tegenaan lopen.

'Mensen vinden het vaak lastig om een baan te combineren met het hebben van kinderen. En vooral de zekerheid omtrent het hebben van baan speelt mee. Zodra die zekerheid er is, zorgt dat voor minder uitstel.'

Betere voorwaarden

Omdat veel mensen ongewild kinderloos blijven, zou de overheid betere voorwaarden moeten scheppen. Volgens Verweij kan dat op een aantal manieren.

'Dan denk ik aan het hebben van koophuis of een geschikte gezinswoning. Het verlengde vaderschapsverlof is al een mooie ontwikkeling. Verder spelen vaste contracten en het hebben van een voltijdbaan voor mannen ook mee.