Burgemeester Cora-Yfke Sikkema geïnstalleerd in Oldambt: 'Kon minder'

Cora-Yfke Sikkema is dinsdagavond beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Oldambt. Sikkema volgt Rika Pot op, die tot maandagavond waarnemer was van de gemeente.

Het meest typerende Groningse compliment kwam uit de mond van VCP-voorman Engel Modderman: 'Wij zijn tevreden met je. Op zijn Gronings gezegd: Kon minder.'

Stoere burgemeester

Commissaris van de Koning René Paas noemde Sikkema in zijn toespraak 'stoer'.

Paas: 'In de profielschets voor een nieuwe burgemeester van Oldambt staan 833 eigenschappen. Je moet behoorlijk wat in huis hebben om daar aan te voldoen. Maar jij zag dat als een uitdaging. Dat maakt jou net zo stoer als de Oldambtsters.'

'Groningers zijn dol op mensen die hier weg komen. Succesvol worden in het westen, maar uit pure heimwee weer terugkomen. Welkom terug Cora-Yfke, goed dat je weer thuis komt', besluit Paas.

'Wat een blunder'

Modderman nam, als nestor van de raad, het woord. 'Het opvallendste is jouw enthousiasme. Daarnaast verdiepte jij je in de dossiers en hield jij je steeds beter staande in discussies.'

De VCP-er moet nog wel even wennen aan de naam van de nieuwe burgemeester. Midden in zijn tekst hield hij het bij 'Cora', omdat Modderman was ontschoten wat haar volledige voornaam is.

Het moment leidde tot geschater in de zaal. Cora-Yfke is namelijk de volledige voornaam. Modderman: 'Wat een blunder, nait?'

Zwaarst beveiligde burgemeester

Er was ook een bijzondere aanwezige. De Haarlemmer burgemeester Jos Wienen zat in de zaal; Sikkema was namelijk wethouder in zijn gemeente. Wienen is op dit moment de zwaarst beveiligde burgemeester van Nederland, na dreigementen uit het criminele circuit.

'Het zijn ernstige bedreigingen', zegt hij. 'Mij is geadviseerd om even in het buitenland te verblijven, maar ik wil gewoon kunnen leven. Daarom ben ik hier vanavond ook.'

'Ik ga haar zeker missen', vertelt Wienen als hem naar de nieuwe burgemeester van Oldambt wordt gevraagd. 'Cora-Yfke is gegroeid als bestuurder. Zij is zeker klaar voor deze klus.'

Proosten op Oldambt

Sikkema is blij met alle mooie woorden en haar ontvangst in de gemeente. 'Ik heb mails, bloemen en berichtjes ontvangen. Het is echt hartverwarmend. En bedankt voor het vertrouwen. Ik heb het idee dat wij toe zijn aan een drankje. Laten wij dat doen en proosten op Oldambt.'

Lees ook:

- Verenigingen Oldambt tonen pareltjes aan nieuwe burgemeester

- Wie is Cora-Yfke Sikkema, de nieuwe burgemeester van Oldambt?

- Cora-Yfke Sikkema wordt nieuwe burgemeester van gemeente Oldambt