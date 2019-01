'Voormalige FC-huurlingen vinden onderdak in VS en Argentinië'

Ze maakten geen onuitwisbare indruk in de eerste seizoenshelft. Mede daardoor kwam er een vroegtijdig einde aan het verblijf van Mateo Cassierra en Uriel Antuna bij FC Groningen. Beide aanvallers zetten hun carrière elders voort.

Hoewel de krabbels nog gezet moeten worden, zet Cassierra zijn carrière vermoedelijk voort bij het Argentijnse Racing Club, dat ook een koopoptie op de aanvaller bedong. De huidige koploper van de Argentijnse Primera División huurt hem anderhalf seizoen van Ajax, waar de Colombiaan drie jaar geleden neerstreek.

Juiste spoor

In Amsterdam moest Cassierra het vooral hebben van invalbeurten en optredens bij Jong Ajax. Een tijdelijke overstap naar FC Groningen moest hem dit seizoen op het juiste spoor zetten, maar dat gebeurde niet. In het FC-shirt kwam de 21-jarige aanvaller niet verder dan één treffer, in de gewonnen uitwedstrijd bij Excelsior (2-4).

Ook Antuna beproeft zijn geluk aan de andere kant van de oceaan. De Mexicaanse jeugdinternational, eigendom van Manchester City, tekende vandaag een contract bij Los Angeles (LA) Galaxy in de Verenigde Staten. Bij die club speelt ook Zlatan Ibrahimovic.

Ontwikkelen

De Amerikanen huren Antuna een seizoen van Manchester City. 'Hij is een getalenteerde, dynamische middenvelder. Wij geloven dat hij zich bij ons kan ontwikkelen tot een speler die alleen maar beter zal worden', vertelde LA Galaxy-manager Dennis te Kloese tijdens Antuna's presentatie.

De Mexicaan kwam in anderhalf seizoen FC Groningen tot twintig optredens in de Eredivisie. Daarin maakte hij geen enkel doelpunt en gaf hij ook geen assists. In het presentatiefilmpje van LA Galaxy op Instagram was er dan ook geen ruimte voor beelden uit zijn FC Groningen-tijdperk.

