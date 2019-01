Rijkswaterstaat: 'Paddepoelsterbrug wordt niet teruggeplaatst'

Rijkswaterstaat ziet het tijdelijk terugplaatsen van de Paddepoelsterbrug in Groningen niet zitten. 'Dat heeft alles te maken met veiligheid', liet manager Ryan Lievaart dinsdagavond weten. Dat deed hij tijdens een bijeenkomst in Adorp.

De brug over het Van Starkenborghkanaal werd vorig jaar september geraakt door een binnenvaartschip. Daarover loopt nog steeds een onderzoek.

'We zijn heel erg geschrokken van het geweld waarmee dat ging', vertelt Lievaart. 'Dat is gelukkig goed afgelopen, maar je moet er niet aan denken als dat ding de wal was opgeschoven. Dat willen we echt geen tweede keer.'

Structurele oplossing

Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen hebben daarom besloten om met een structurele oplossing te komen. Onderzoek daarnaar kost minstens een jaar.

In een landschappelijk gebied kun je niet zomaar iets neerleggen Ryan Lievaart - Rijkswaterstaat

Lievaart: 'Een structurele oplossing zou een hogere brug kunnen zijn of bijvoorbeeld een vaste fietsbrug. Maar dat heeft ook consequenties, want je zit in een landschappelijk gebied. Daar kun je dus niet zomaar iets neerleggen.'

Omwonenden in gesprek

Omwonenden en gebruikers van de Paddepoelsterbrug gingen dinsdagavond in gesprek met de gemeente en Rijkswaterstaat over de gevolgen van het besluit. Dat gebeurde in een stampvol dorpshuis in Adorp.

Volgens buurtbewoonster Ada Zwakenberg maken er dagelijks honderden mensen gebruik van de brug. 'Scholieren, werknemers van het Zernike, mensen die vanuit Garnwerd, Ezinge, Adorp en Sauwerd naar de noordkant van de stad moeten. Die maken allemaal gebruik van de brug.'

Fietspaden?

Rijkswaterstaat is niet van plan om geld, moeite en energie te steken in een tijdelijke oplossing. Aan de andere kant zou een geheel nieuwe brug nog wel eens jaren op zich kunnen laten wachten, weet ook Lievaart.

'Daarom zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken aan de aanleg van fietspaden', zegt hij. 'De provincie en gemeente zijn daar nu al mee bezig. Misschien kunnen we samenwerken om de bruggen in de omgeving, waar veilig over gefietst kan worden, beter bereikbaar te maken.'

Als er helemaal geen nieuwe brug wordt aangelegd, ga ik huilen Ada Zwakenberg - Omwonende

Oplossing

De veiligste oplossing voor de binnenvaart is nog altijd dat er helemaal géén brug wordt aangelegd, laat de manager van Rijkswaterstaat zich ontvallen. Maar dat is voor de aanwezigen in het dorpshuis van Adorp onbespreekbaar. 'Dan ga ik huilen', zegt Zwakenberg.

'Maar aan vechten met Rijkswaterstaat heb ik geen zin', gaat ze verder. 'Ik hoop dat we het mondeling af kunnen doen, en dat zij begrijpen wat hun plicht is.'

Plan van aanpak

Eind dit jaar moet er in overleg met alle betrokken partijen een plan van aanpak liggen. Dat wordt vervolgens voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

