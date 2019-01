Lopend Vuur: Geen botox voor mij, rimpels horen erbij

Je grijze haren een kleurspoeling geven is al jaren heel normaal. En ook een aanpassing aan je lijf lijkt steeds meer in te komen.

Nieuwe borsten, vet wegzuigen of botox inspuiten zijn er een paar voorbeelden van. Ons land telt inmiddels diverse klinieken voor botox. Diverse bekende Nederlanders maken er ook gebruik van om wat rimpeltjes weg te werken.

En toch gaat dat niet overal goed. In Eindhoven mag een kliniek geen ingrepen meer uitvoeren van de gezondheidsinspectie omdat het niet overal schoon is en er organisatorische tekortkomingen zijn.

Hoe kijk jij aan tegen botox?

Is het iets voor jou of wil je aan jouw lijf geen polonaise?

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

