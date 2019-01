Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bosker komt alsnog in actie op WK-ploegenachtervolging Marcel Bosker tijdens het NK allround (Foto: Vincent Jannink/ANP)

Schaatser Marcel Bosker komt bij de WK afstanden in het Duitse Inzell in actie op de ploegenachtervolging. Hij was eerst als reserve aangewezen, maar Patrick Roest heeft afgezegd vanwege een te druk programma.

Bosker is reserve voor het onderdeel Mass Start. De WK afstanden worden van 7 tot en met 10 februari verreden. NK-titel verspeeld Bosker werd afgelopen weekend ontroond als Nederlands kampioen allround. Hij moest zijn titel in Heerenveen afstaan aan Douwe de Vries. Bosker eindigde als tweede en miste daardoor ook een startplaats voor het WK allround. Lees ook: - Ntab en Bosker van start op wereldbeker in Hamar

- Bosker: 'Ik had graag willen winnen, maar Douwe was te sterk'