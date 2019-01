Vertraging voor nieuw bestemmingsplan centrum Hoogezand

De plannen zoals ze in 2017 gepresenteerd werden (Foto: Voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer)

Het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het centrum van Hoogezand loopt vertraging op.

De gesprekken met de drie woningcorporaties Lefier, Groninger Huis en De Reensche Compagnie over de afname van woningen in het gebied zijn nog niet afgerond. Het gaat om het deel van het centrum dat bekend staat als Tussenhof, met de Kerkstraat en de Erasmusweg.

'Aantrekkelijk woongebied'

Volgens wethouder Jan Jakob Boersma van Midden-Groningen moet de Tussenhof een aantrekkelijk en gevarieerd woongebied worden, het college blijft zich daar sterk voor maken.

De bedoeling is nu het ontwerp-bestemmingsplan in het voorjaar te behandelen in de gemeenteraad.

