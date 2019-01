Bolhuis en Gudde zijn kandidaat voor opvolging van Hans Nijland

FC Groningen heeft twee belangrijke kandidaten op het oog als opvolger van de vertrekkende algemeen directeur Hans Nijland. Het gaat om Wouter Gudde en Johan Bolhuis. Dat melden bronnen aan RTV Noord.

Beide mannen hebben ervaring in 'de voetballerij'. Zo is de 34-jarige oud-voetballer Gudde (onder meer Sparta en Excelsior) commercieel manager van Excelsior, en in die hoedanigheid zorgt hij er samen met algemeen directeur Ferry de Haan voor dat de kleine Rotterdamse club een stabiele eredivisionist is. Zijn vader Eric is voormalig directeur van Feyenoord en nu directeur betaald voetbal bij de KNVB.

Oud-Veendammer

Johan Bolhuis is misschien iets minder bekend, maar heeft ook zeker zijn sporen verdiend in de sportwereld. Na een periode bij GVAV voetbalde de geboren Stadjer begin jaren 90 bij BV Veendam. Daarna bekleedde de 48-jarige Bolhuis diverse commerciële functies bij sportmerken. Sinds 2016 is hij commercieel manager van de Eerste Divisie, die nu Keuken Kampioen Divisie heet. Invloedrijke sponsoren van FC Groningen hebben Bolhuis aangedragen als kandidaat.

Bolhuis heeft een geschiedenis met Nijland. Toen Bolhuis bij Veendam speelde, vertrok hij naar een Belgische club. Ondertussen ging hij werken voor uitgeverij Adrem, het bedrijf van Nijland in het Noord-Brabantse Nuenen. Beide mannen woonden daar destijds allebei, Bolhuis nog steeds.

Ik sta open voor gesprekken Johan Bolhuis - kandidaat

'Ik ben nog niet benaderd door FC Groningen', laat Bolhuis aan RTV Noord weten. 'Er zijn nog geen gesprekken geweest, maar ik weet dat er stromingen zijn binnen de club die mij graag als kandidaat zien. Of ik opensta voor de functie van algemeen directeur? Laat ik zeggen dat ik opensta voor gesprekken', besluit hij.

Bolhuis en Gudde staan op onze longlist Erik Mulder

Of er nog andere kandidaten zijn, is niet bekend. Een speciale commissie waar onder anderen Erik Mulder (voormalig financieel directeur van FC Groningen) en Berend Rubingh in zitten heeft zichzelf tot ongeveer maart gegeven een opvolger voor Nijland te vinden. Nijland is aangesteld als adviseur van die commissie.

Mulder wil eigenlijk niet reageren tegenover RTV Noord: 'We zijn druk bezig en er zijn meerdere namen. Wel kan ik bevestigen dat Bolhuis en Gudde op onze longlist staan. We willen dit graag in februari kunnen afronden. Als er iets naar buiten gebracht kan worden, dan doen we dat zelf', lachte Mulder. Of Mulder zelf ook bij FC Groningen aan de slag gaat, bijvoorbeeld als voorzitter van de Raad van Commissarissen, wilde hij niet zeggen: 'Eerst deze klus, hier zijn we volop mee bezig.'

Opvolger Jans

Het zoeken van een geschikte opvolger voor Nijland is niet de enige taak van de commissie. Ook voor vertrekkend technisch manager Ron Jans moet een opvolger gevonden worden, maar daar richt de commissie zich op nadat er een algemeen directeur is benoemd. Overigens bepaalt de Raad van Commissarissen van FC Groningen uiteindelijk wie er worden aangesteld.

Lees ook:

- FC Groningen wil driekoppige leiding

- De jaren Nijland: hoogte- en dieptepunten bij de FC

- Podcast De Koffiecorner #2: Nijland vertrekt, einde van een tijdperk