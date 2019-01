Appels, olijven en abrikozen eten uit het bos in Glimmen: dat kan straks

In Glimmen wordt gewerkt aan de totstandkoming van een zogenaamd voedselbos. Wat dat is? 'Een natuurlijk bos, maar dan vereetbaariseerd', zegt Madeleine Duran. Ze is samen met haar tweelingzus Marlies de drijvende kracht achter het project.

Ze voegen eetbare soorten toe aan het al bestaande bos: appels, kweeperen, olijven, amandelen, abrikozen, perziken, om een aantal te noemen.

De Japanse duizendknoop

'Maar ook Japanse duizendknoop, die gezien wordt als een enorm woekerend onkruid', zegt Madeleine. 'Maar het is familie van de rabarber, je kan het eten. We hebben er al een prachtige drank van gemaakt.'

'We hebben gedacht: If you can't beat it, eat it', zegt tweelingzus Marlies over de plant.

Japanse duizendknoop (Foto: Jonathan Reese/Flickr (Creative Commons)

25.000 euro

Het Voedselbos in Glimmen kreeg deze week van de provincie een bijdrage van 25.000 euro toegekend, net als twee andere projecten: een groene inrichting van de gedempte haven in Spijk en het herinrichten van de haven en Niesternweg in Schouwerzijl. De provincie wil door de investering bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van cultureel erfgoed en landschap in Groningen.

'Meer met de natuur leven'

'Het Voedselbos is ontstaan uit een verlangen om eenvoudiger te leven, meer met de natuur. En gebruik te maken van de overvloed die de natuur biedt.'

De stichting Voedselbos te Glimmen werd vorig jaar opgericht. 'We zijn ontzettend hard bezig', zeg Madeleine. 'De eerste fase van de natuurzone starten we op 7 februari. Maar we laten het natuurlijk groeien, dus het kan best zijn dat het wel vijf jaar duurt. Hier staan ook nog duizend kwekerijbomen, die we graag een andere plek willen geven. Want er moet ruimte komen voor de fruitbomen.'

